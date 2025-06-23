مجلس التعاون الخليجي: الاعتداء الإيراني انتهاك سافر لسيادة قطر

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاثنين، بشدة الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران ضد الأراضي القطرية.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون، جاسم محمد البديوي، أن الهجوم يشكل "انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة قطر، ومساسًا مباشرًا بأمن دول المجلس كافة"، مشددًا على أن "أمن دول مجلس التعاون كلٌ لا يتجزأ، وأن المجلس يقف صفًا واحدًا مع دولة قطر في مواجهة أي تهديد لأمنها وسلامة أراضيها".

وقال البديوي: "في الوقت الذي تبذل فيه دولة قطر ودول المجلس جهودًا مكثفة لوقف إطلاق النار، وتعمل على الوساطة وتدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على الأراضي الإيرانية، تفاجأ الجميع بهذا الهجوم الصاروخي الإيراني الذي يُعد خرقًا لجميع الأعراف والمعاهدات والقوانين الدولية".

ودعا الأمين العام المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "تحمّل مسؤولياته في إدانة هذا العمل العدواني، واتخاذ خطوات فاعلة لردع التصرفات الإيرانية غير المسؤولة، والعمل على استعادة الاستقرار، ومنع المزيد من التصعيد في المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية حفاظًا على أمن المنطقة وسلام شعوبها".

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن الدفاعات الجوية نجحت في اعتراض صواريخ استهدفت قاعدة العديد الجوية، مضيفة أنه "بفضل الله ويقظة عناصر القوات المسلحة والإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، لم تُسجل أي وفيات أو إصابات"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء القطرية.