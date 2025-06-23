شكرا لقرائتكم خبر عن سفراء الخليج لدى الوكالة الذرية يدعون إلى وقف فوري للتصعيد في المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا سفراء دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم /الإثنين/ إلى الوقف الفوري للتصعيد في المنطقة، محذرين من التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن استهداف المنشآت النووية الإيرانية.



جاء ذلك في بيان ألقاه رئيس مجموعة سفراء دول مجلس التعاون في فيينا سفير دولة الكويت لدى النمسا، ومندوبها الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية طلال الفصام، نيابة عن المجموعة خلال الاجتماع الطارئ لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية .

وأكد طلال الفصام، أن التطورات الأخيرة تثير قلقا بالغا وتشكل تهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مشددا على أن اتساع نطاق الصراع قد يؤدي إلى تداعيات كارثية .



وأوضح الفصام أن التهدئة وضبط النفس يمثلان المسار الأنجع لتفادي مزيد من التوتر، مؤكدا دعم دول الخليج المستمر للحوار والدبلوماسية كسبيل لحل الأزمات والنزاعات.

ودعت المجموعة الخليجية في البيان المجتمع الدولي، لا سيما مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى تحمل مسئولياته والتحرك الجاد لمعالجة القضايا المزمنة في المنطقة التي باتت تمثل تهديدا متزايدا للسلم والأمن الإقليمي والدولي.



وأكدت المجموعة الخليجية أيضا، التزامها الثابت بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز أمن واستقرار المنطقة وتسوية الخلافات عبر الوسائل السلمية مستفيدة من التجارب التاريخية والدروس المستخلصة من الأزمات السابقة.

وأوضحت المجموعة، أنها أحيطت علما ببيانات الوكالة بشأن رصدها لمستويات الإشعاع في المنطقة وطلبت مواصلة تقديم التحديثات اللازمة بهذا الشأن إلى الدول الأعضاء.