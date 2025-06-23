شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العسكري الأردنى: سقوط طائرة مسيّرة في منطقة أم اذينة بعمّان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت وكالة أنباء الأردن، اليوم الاثنين، بسقوط طائرة مسيرة في العاصمة عمان، مما تسبب في أضرار مادية. ولم تتطرق الوكالة الرسمية إلى تفاصيل عن موقع إطلاق الطائرة المسيرة.

وقال مدير الإعلام العسكري الأردني العميد مصطفى الحياري، الاثنين، إن طائرة مسيّرة سقطت في منطقة أم أذينة بالعاصمة عمّان، ما أدى إلى أضرار مادية في الباحة الخارجية لأحد المطاعم.

وأضاف الحياري، في تصريح لقناة "المملكة"، أنه تم عزل الموقع على الفور، والتعامل مع الحادثة من قبل الفرق الأمنية وسلاح الهندسة الملكي.

وأشار إلى أنه بعد الكشف، تبين أن الطائرة المسيّرة من نوع "شاهد 101"، وقد سقطت نتيجة عطل فني، وكانت تحمل رأساً متفجراً و"فيوز" متفجر. وأكد مدير الإعلام العسكري الأردني، أنه تم التعامل مع الرأس المتفجر وتفكيكه من دون وقوع إصابات. وأضاف "سقوط 30 مسيّرة بشكل كامل في المملكة منذ بدء التصعيد، إضافة إلى سقوط المئات على شكل أجزاء".

ورصدت كاميرات مراقبة في أحد المنازل بمنطقة أم أذينة غرب العاصمة الأردنية عمان عمان، لحظة سقوط جسم مجهول بجانب شابين كانا متواجدين في موقع الحادثة، حيث نجا الاثنان بأعجوبة دون إصابة.