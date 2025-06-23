شكرا لقرائتكم خبر عن محلل كويتى لـ"الخليج 365": غلق "هرمز" يُدخل الخليج والعراق في أزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاتب والمحلل الكويتى داهم القحطانى، لـ"الخليج 365"، إن غلق مضيق هرمز كارثة حقيقية ومرعبة؛ حيث سيؤدى إلى شلل حركة تصدير النفط والغاز الطبيعى، وهذا يعني أزمة طاقة عالمية كبرى، كما سيُدخل دول الخليج العربي والعراق في أزمة حقيقية تتعلق بالغذاء والمواد الأولوية للمصانع ومنها محطات توليد المياه والطاقة.

وأضاف أن إغلاق المضيق سيضر أيضًا بمصالح الطرف الإيراني فسلاسل التوريد الإيرانية تعتمد على العبور في هذا المضيق، لهذا فإن قرار الغلق مستبعد حاليا، مشيرا إلى أنه في أحلك فترات الحرب العراقية الإيرانية وهي حرب شاركت في بعض معاركها الولايات الأمريكية لم يتم غلق المضيق؛ موضحاً أن إغلاق المضيق لا يتم من خلال قصف منشآت الطاقة الإيرانية في منطقة بندر عباس أو المرافئ المجاورة، بل عبر إغراق سفينة ضخمة في الممر، خاصةً أن عرض المضيق لا يتجاوز 50 كيلومتراً في أضيق نقاطه.

يذكر أن قرار إغلاق المضيق لم يحسم حتى الآن؛ لكن البرلمان الإيرانى قد وافق أمس الأحد على إغلاق المضيق، كما أن النائب والقائد في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل كوثري قال لنادي الصحفيين الشباب إن إغلاق المضيق مطروح "وسيتخذ القرار إذا اقتضى الأمر"؛ بينما ذكرت قناة (برس تي.في) الإيرانية، أن قرار إغلاق مضيق هرمز مرهون بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.

إن الإجراء الذى تلوح به طهران من شأنه أن ينذر بتداعيات خطيرة على أمن الطاقة العالمي، مما دفع أسواق الشحن والتأمين وشركات الطاقة العالمية لإصدار تحذيرات من العواقب الوخيمة التى تترتب على الإغلاق.

ومن جانبها لجأت واشنطن عبر وزير خارجيتها، ماركو روبيو، إلى مطالبة الصين بالتدخل لمنع إيران من تنفيذ تهديدها؛ حيث إن الصين واحدة من أهم مستوردى النفط الإيراني، وتحافظ على علاقات ودية مع طهران.