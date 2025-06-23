شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس اللبنانى: نتضامن مع سوريا وندين الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رئيس لبنان العماد جوزاف عون عن تضامنه مع سوريا وشعبها فى وجه الإرهاب الغاشم، الذى استهدف كنيسة مار إلياس للروم الأرثوذكس في حي الدويلعة في دمشق.

وأرسل عون برقية إلى الرئيس السوري أحمد الشرع معزياً إياه بضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مساء أمس كنيسة مار إلياس.



قال عون فى برقيته: "ببالغ الحزن والاسى، تلقينا نبأ التفجير الآثم الذي استهدف كنيسة مار الياس للروم الأرثوذكس في دمشق، واسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وجرح آخرين.



وأعرب عن إدانته هذا العمل الإرهابي الجبان، الذي طال مكاناً مقدساً في قلب العاصمة السورية، فإننا نؤكد تضامن الجمهورية اللبنانية، رئيساً وشعباً، مع سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم.



ومن جهة أخرى، أجرى عون اتصالاً هاتفياً ببطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي، وقدم له التعازي بضحايا التفجير الإرهابي للكنيسة، متمنيا الشفاء العاجل للجرحى. وأكد الرئيس عون للبطريرك يازجي إدانته الشديدة لهذه الجريمة وتضامنه مع عائلات الضحايا والمصابين، ومع الشعب السوري الشقيق.