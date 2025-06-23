شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة الرأى الأردنية: أمن الدولة يستدعى المسئول الأول فى جماعة الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

استدعى مدعى عام محكمة أمن الدولة الأرنية، مراد العضايلة، باعتباره كان المسؤول الأول فى جماعة الإخوان المحظورة والتى كانت تمارس عملها بشكل غير مشروع، وفق ما نقلت صحيفة الرأى الأردنية عن مصدر مطلع.

ووفقا لصحيفة "الرأى"، الأردنية فإن التحقيقات التى أجرتها الأجهزة المختصة بقضية "أموال الجماعة" أفضت إلى "الحصول على أدلة واعترافات تتعلق بإدارة شبكة مالية لها امتدادات خارجية".

وأضافت أن الجهات المختصة "تحرزت على وثائق ومضبوطات عُثر عليها داخل مقرات كانت تقيم فيها الجماعة المحظورة، وتفيد بجمع واستخدام الأموال بشكل غير قانوني ولأغراض غير مشروعة"، وفقا لوسائل الإعلام الأردنية.

وكان وزير الداخلية الأردنى مازن الفراية أعلن أن الجماعة المنحلة حاولت تهريب وإتلاف كميات كبيرة من الوثائق من مقارها لإخفاء نشاطاتها وارتباطاتها المشبوهة.