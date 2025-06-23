شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة فرنسا بالكويت تدعو رعاياها لمتابعة تعليمات السلطات وتحذرهم من السفر لـ7 دول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعت سفارة فرنسا فى الكويت الرعايا الفرنسيين فى البلاد بتوخى الحيطة والحذر، والاطلاع على الوضع بانتظام ومتابعة تعليمات السلطات المحلية، لاسيما وزارة الداخلية الكويتية والموقع الإلكتروني للسفارة والنصائح الخاصة بالمسافرين، محذرة الفرنسيين من السفر إلى سبعة دول خلال الأيام المقبلة، من بينها إيران.

وقالت السفارة الفرنسية - في تغريدة على حسابها الخاص بموقع "إكس"، اليوم الاثنين، إنه "على ضوء تدهور الوضع الأمني في الشرق الأوسط، يُنصح الرعايا الفرنسيين المتواجدين حاليا في الكويت ودول المنطقة بتوخي المزيد من الحيطة والحذر، ويتضمن ذلك بوجه خاص الابتعاد عن أماكن التظاهرات والتجمعات".

وأضافت: أنه "تبعا لتطورات السياق الإقليمي، ونظرا لإغلاق المجال الجوي في عدة دول بالمنطقة قد تحدث إلغاءات وتأخيرات وتأجيلات للرحلات الجوية، لذلك يُنصح بالتواصل مع شركة الطيران قبل أي رحلة للتحقق من حالة رحلتك وإيجاد حل بديل إذا لزم الأمر"، داعية الفرنسيين في الكويت إلى متابعة تعليمات الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت.

وفي نفس السياق، نصحت السفارة الفرنسية، عبر تغريدتها، رعاياها بالامتناع عن السفر إلى الدول التالية خلال الأيام المقبلة، وهي: إيران، والعراق، والأردن، وإسرائيل والأراضي الفلسطينية، ولبنان، وسوريا، كما دعت الفرنسيين المقيمين في الكويت إلى التسجيل في السجل القنصلي، وتحديث البيانات لمن سجل بالفعل.