شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تفجير كنيسة مار إلياس.. "التعاون الخليجي": ندعم سوريا فى مواجهة الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

أعرب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره الشديدين للتفجير الإرهابي الذي استهدف كنيسة مار إلياس في مدينة دمشق بالجمهورية العربية السورية، مما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا الأبرياء وجرح العديد.

وجدد جاسم محمد البديوي، الأمين العام للمجلس في بيان صادر، تأكيد وقوف دول مجلس التعاون بجانب الجمهورية العربية السورية قيادة وشعبا، وتضامنها الكامل معها في مكافحة الإرهاب الذي يهدد الأمن والاستقرار، مطالبا بتكاتف جميع القوى الإقليمية والدولية لدعم الجهود السورية في هذا المجال.

وكانت وزارة الصحة السورية قد أعلنت ارتفاع عدد ضحايا تفجير كنيسة مار إلياس إلى 21 قتيلا وجرح 52 شخصا، وذلك بعد تفجير انتحاري نفسه في حي الدويلعة مساء اليوم الأحد.

وقالت الداخلية السورية، إن انتحارياً يتبع لتنظيم داعش الإرهابي أقدم على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة.

