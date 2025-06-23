شكرا لقرائتكم خبر عن سلطان عمان وملك الأردن يبحثان هاتفيا تداعيات الأوضاع فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث سلطان عمان السُّلطان هيثم بن طارق، مع العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى ابن الحسين، الأوضاع المقلقة وتداعياتها الخطيرة على المنطقة، لا سيما عقب الهجمات الأمريكية الأخيرة التى استهدفت منشآت داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأكد الجانبان ، خلال اتصال هاتفي اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء العمانية ، على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، وتكثيف التنسيق والتشاور لوقف التصعيد وإخماد نيران الحرب، في كل من قطاع غزة وما يتصل بالصراع الدائر جراء العدوان الإسرائيلى على الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وأوضح الجانبان أهمية العودة إلى المسار السلمي للحوار والتفاوض في سبيل تأمين الحلول السياسية لكافة القضايا والأزمات استنادًا لقواعد القانون الدولي وبما يكفل تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع المنطقة، وتجنيب شعوبها المخاطر والتداعيات.