شكرا لقرائتكم خبر عن إينى تقلص عدد موظفيها فى حقل الزبير بالعراق كإجراء احترازى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم مجموعة الطاقة الإيطالية العملاقة "إينى" إن الشركة خفضت عدد أفرادها فى حقل الزبير للنفط والغاز فى العراق كخطوة احترازية .

وأضاف المتحدث اليوم الاثنين، أن الشركة تراقب الوضع في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط بالتنسيق الوثيق مع السلطات، مشيرا إلى هجوم الولايات المتحدة على مواقع نووية إيرانية رئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث انضمت إلى إسرائيل فى أكبر عمل عسكرى غربى ضد ايران منذ ثورتها عام 1979.

وامتنعت شل وشيفرون، اللتان لهما أيضا عمليات في العراق، عن التعليق على التطورات التي قد تؤثر على أعمالهما في البلاد.

وقالت شيفرون - في تعليق عبر البريد الإلكتروني - إن "أولويتنا القصوى هي سلامة موظفينا، والمجتمعات التي نعمل فيها، والبيئة، ومرافقنا".