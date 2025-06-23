شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يحبط هجوما شنته مليشيات الشباب الإرهابية على منطقة برجيد والان مع تفاصيل الخبر

تمكنت قوات الجيش الصومالى، اليوم الاثنين، من إحباط هجوم شنّته مليشيات حركة الشباب الإرهابية على منطقة برجيد، الواقعة شرق مدينة بيدوا، عاصمة إقليم باى والمقر المؤقت لإدارة ولاية جنوب الغرب، وكبّدتها خسائر فادحة فى الأرواح.

وأفادت قوات الجيش- فى بيان، اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الوطنية الصومالية "صونا"- بأن "الهجوم وقع صباح اليوم، وأن القوات كانت تمتلك معلومات استخباراتية مسبقة عن تحركات العدو، ما مكّنها من صد الهجوم والتعامل معه بحزم"، مبينة أن "العملية أسفرت عن مقتل عدد كبير من عناصر المليشيات المهاجمة، فيما تواصل القوات في الوقت الراهن عمليات تمشيط في المنطقة لتعقب فلول المليشيات الفارة".

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها القوات المسلحة لتأمين المناطق الحيوية والتصدي لكافة محاولات زعزعة الأمن والاستقرار من قبل الجماعات الإرهابية.