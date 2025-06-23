شكرا لقرائتكم خبر عن أبو الغيط يدين التفجير الإرهابى بكنيسة مار إلياس فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

أدان أحمد أبو الغيط بشدة التفجير الإرهابي غير المسبوق الذي استهدف كنيسة مار الياس بدمشق، معربا عن تعازيه لأسر الضحايا والمصابين ومواساته للحكومة والشعب السوري.

ونقل وزير مفوض جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، قلق الجامعة العربية البالغ من هذا التطور الجديد والذي يمثل استهدافاً للمدنيين في إحدي دور العبادة وما قد يترتب عليه من تداعيات سلبية على الأمن والاستقرار في سوريا. وأشار في هذا السياق الي الخطورة التي لا تزال تمثلها التنظيمات الارهابية ولا سيما تنظيم داعش من حيث تزايد مخاطرها بفعل حالات الفوضى والانعدام الأمني معربا عن الأمل في ان تتمكن الحكومة السورية من التصدي لهذه التنظيمات الارهابية وغيرها ممن يستهدفون السلم الأهلي في سوريا والاقليم.

وأكد المتحدث تضامن الجامعة العربية مع سوريا حكومة وشعبا، ودعمها لجهود تحقيق المسار الانتقالي السلمي الذي يحفظ حقوق جميع ابناء الشعب السوري ويحقق طموحاته في الاستقرار والتنمية.



