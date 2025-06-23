الخليج اليوم .. ولي العهد السعودي يبحث مع قادة الخليج الاستهداف الأميركي لإيران

الرياض - كتب موسى القحطاني -

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء مع قادة دول الخليج كافة، التطورات الأخيرة، ومستجدات الأحداث في المنطقة، فضلاً عن تداعيات الهجوم الإسرائيلي على إيران بما في ذلك الاستهداف الذي جرى للمنشآت النووية الإيرانية من قبل أميركا.

وأكد ولي العهد والقادة الخليجيون في الاتصالات الهاتفية على تضامن دول مجلس التعاون الخليجي في هذه الظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة، من أجل بذل الجهود اللازمة لضبط النفس، وتجنب التصعيد وحل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية.

جاء ذلك في أثناء جملة اتصالات أجراها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، رئيس مجلس الوزراء، مع ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، والسلطان العماني، هيثم بن طارق، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وأمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فيما تلقى ولي العهد، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد.