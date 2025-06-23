شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الأممى يدعو إلى إجراء تحقيق شامل فى الهجوم الإرهابى على كنيسة فى دمشق والان مع تفاصيل الخبر

أدان المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، والذي أسفر عن مقتل وإصابة مدنيين كانوا يحضرون قداسا دينيا معربا عن استيائه الشديد من هذه الجريمة البشعة.

ودعا بيدرسون إلى إجراء تحقيق شامل واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل السلطات، كما دعا الجميع إلى الاتحاد في رفض الإرهاب، والتطرف، والتحريض، واستهداف أي مكون في سوريا ، مشيرا إلى أن السلطات السورية المؤقتة نسبت هذا الهجوم إلى تنظيم داعش.

وقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا، جير بيدرسون أحرّ تعازيه لأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.