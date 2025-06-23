شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وجرحى فى استهداف الاحتلال فلسطينيين ينتظرون المساعدات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

استشهد أربعة مواطنين على الأقل وأصيب آخرون، اليوم الاثنين، فى قصف الاحتلال الإسرائيلى وسط وجنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية فى مستشفى العودة بالنصيرات وسط قطاع غزة، استقبلنا شهيدان و35 إصابة جراء استهداف قوات الاحتلال تجمعات للمواطنين من منتظرى المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة.

وأضافت أن 16 إصابة بالرصاص وصفت بالخطيرة، تم تحوليها لمستشفيات المحافظة الوسطى.

واستشهد مواطن إثر قصف طائرة مروحية للاحتلال منزلا في مخيم دير البلح.

وذكرت مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال المسيرة استهدفت خيام النازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

كما استشهد وأصيب مواطنون في إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على منتظري المساعدات قرب مركز التوزيع في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح.

وارتقى الطفلين الشقيقين محمود و يزن فارس التركماني، والطفل حازم محمد السنداوي إثر قصف الاحتلال على مدينة غزة.