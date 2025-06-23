شكرا لقرائتكم خبر عن بابا الفاتيكان يدعو للسلام بالشرق الأوسط ويحذر من نسيان معاناة غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر إن البشرية تصرخ وتطالب بالسلام إزاء الأخبار المقلقة القادمة من الشرق الأوسط، وذلك بعد الضربات الأمريكية على مواقع نووية فى إيران، داعيًا إلى ضرورة إتباع الدبلوماسية فى حل النزاعات وإسكات السلاح.



وحذر بابا الفاتيكان - خلال العظة الأسبوعية من خطر نسيان معاناة غزة بالتغاضى عن الضرورة العاجلة لتأمين المساعدات الإنسانية، داعيًا أعضاء المجتمع الدولى إلى تحقيق السلام وتجنب التصعيد.



وأشار إلى أن كل دولة عضو فى المجتمع الدولى تقع على عاتقها مسؤولية أخلاقية لوقف الحرب قبل أن تصبح لا يمكن إصلاحها، منوهًا بأن الحرب لا تحل المشاكل، بل تخلف جروحا عميقة لدى الشعوب، تستغرق أجيالا حتى تلتئم.



ولفت إلى أنه اليوم أكثر من أى وقت مضى، تدعو الإنسانية إلى السلام، فهى صرخة لا ينبغى إخمادها بصخب الأسلحة والخطابات التى تحرض على الصراع.