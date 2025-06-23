شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع العراقى: نمتلك قوة عسكرية قادرة على حماية البلاد من أى تهديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الدفاع العراقى ثابت العباسى، إن بلاده تمتلك قوة عسكرية منظمة ومهنية قادرة على حماية البلاد من أي تهديد خارجي أو داخلى.

وأضاف العباسي، خلال زيارته إلى الفرقة المدرعة التاسعة: "وضعنا الخطط لتجهيز قواتنا المسلحة بأحدث التقنيات.. ومستمرون بالتدريب والتعاون مع مؤسسات عالمية لتطوير قدراتنا الدفاعية بما يتلاءم مع حماية سيادة العراق".



وتابع العباسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن "التحديث المستمر للخطط الدفاعية يعكس مدى استعداد قواتنا لمواجهة أي طارئ"، لافتا إلى أن "جيشنا جيش وطني، لا يتبع لحزب ولا طائفة ولا قومية، بل هو درع لكل العراقيين بكل أطيافهم ومكوناتهم".



وأكد أن "المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار"، وأن "الحفاظ على أمن العراق واستقلاله هو هدفنا الأعلى"، مضيفا: "نعمل على التوسع والتنويع في مجال التدريب والتسليح، لكن دون المساس بسيادتنا أو استقلال قرارنا العسكري".