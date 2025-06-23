شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الإعلامية بمخيم جنين: الاحتلال دمر 600 منزل بالمخيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت اللجنة الإعلامية فى مخيم جنين أن عدوان الاحتلال على مخيم جنين أسفر عن هدم 600 منزل بشكل كامل، حيث تسبب العدوان في نزوح قرابة 22 ألف مواطن بشكل قسرى.

وأضافت أن العدوان تسبب فى استشهاد 42 مواطنا، بينهم اثنان برصاص أجهزة السلطة، خلال العدوان المستمر على المخيم.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، فجر الاثنين بسقوط شهيد ومصابون بقصف مروحي لجيش الاحتلال الإسرائيلي، على منزل في مخيم دير البلح وسط قطاع غزة، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.