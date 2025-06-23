شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الإمارات يبحث مع عدد من القادة احتواء التصعيد فى المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، خلال اتصالات هاتفية، مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وإيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، وجورجيا ميلونى رئيسة وزراء إيطاليا، التصعيد الذى تشهده منطقة الشرق الأوسط، وما قد يترتب عليه من تداعيات خطيرة تمس أمن دول المنطقة واستقرارها، وذلك إثر الهجمات الأخيرة على إيران.



وشدد رئيس الإمارات والقادة -وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية- على أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية للوقف الفورى للتصعيد واحتواء الأزمة من خلال فتح قنوات للحوار تسهم فى الوصول إلى حلول سلمية، بما يجنب المنطقة وشعوبها مزيدا من الأزمات ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين.