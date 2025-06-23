شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب العراق فى مجلس الأمن: استهداف المنشآت النووية يُشكّل سابقة خطيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مندوب العراق لدى مجلس الأمن الدولى عباس كاظم عبيد إن استهداف المنشآت النووية يُشكّل سابقة خطيرة.



وأضاف المندوب العراقى - فى كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن- أن "ما تشهده المنطقة من تطورات تمثل اختبارًا حقيقيًا للنظام الدولى القائم على القانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة"، لافتًا إلى أن "الهجوم على إيران يهدد بإشعال حروب إقليمية فى المنطقة التى يعانى شعوبها ويلاتها منذ عقود".



وتابع المندوب -حسبما أوردت وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "التصرفات الأحادية التى تتجاوز مجلس الأمن تضعف من هيبة المنظمة الدولية"، مشيرًا إلى أن "استهداف المنشآت النووية قد يؤدى إلى تسربات إشعاعية كارثية ليست فقط على الدولة التى فيها المنشآت وإنما على الدول الإقليمية والمجاورة".