شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين والأردن يؤكدان ضرورة استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني، في اتصال هاتفي، اليوم الأحد، مع أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين الأردني، المستجدات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي.



وأكد الجانبان -وفقا لوكالة الأنباء البحرينية- أهمية تضافر الجهود والمساعي الدولية لخفض التصعيد في المنطقة، وضرورة سرعة استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن الملف النووي الإيراني لحفظ السِّلم والأمن والاستقرار في المنطقة، لصالح جميع شعوبها.