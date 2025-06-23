شكرا لقرائتكم خبر عن 9 شهداء في قصف للاحتلال استهدف فلسطينيين ينتظرون المساعدات شمال غرب غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد تسعة فلسطينيين، مساء اليوم الأحد، في قصف لقوات الاحتلال شمال غرب غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن مدفعية الاحتلال قصفت مواطنين أثناء انتظارهم المساعدات الغذائية في منطقة الواحة شمال غرب غزة، ما أدى إلى استشهاد تسعة، جرى نقل جثامينهم إلى مستشفى الشفاء.

كانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية 450 شهيدا وأكثر من 3,466 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات.



ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 55,959 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 131,242 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.