شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يندد بالهجوم الأمريكى على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد العراق بالهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية، وحث الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب.

وجاء في بيان، الأحد، بعد اجتماع حضره رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والرئيس عبد اللطيف رشيد ورئيس مجلس النواب محمود المشهداني: "أدان الاجتماع العدوان السافر على إيران كونه يشكل خرقاً فاضحاً للقوانين والأعراف الدولية".

وحث العراق، "المجتمع الدولي على التحرك الفوري لوقف الحرب والعمل على منع توسيعها والركون إلى الحوار والتهدئة".