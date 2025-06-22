شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل الأردن ورئيس وزراء بريطانيا يبحثان سبل وقف التصعيد الخطير بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، خلال اتصال هاتفي اليوم الأحد، سبل وقف التصعيد بالمنطقة.



وأكد الملك عبدالله الثاني، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية، ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة، محذرا من تبعات التصعيد وزيادة التوتر في الإقليم، مشددا على أن الأردن لن يكون ساحة حرب لأي صراع، ولن يسمح بتهديد أمنه واستقراره وسلامة مواطنيه.



كما أكد ضرورة مواصلة الاهتمام الدولي بالأوضاع في غزة والضفة الغربية، والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الكافية، ووقف التصعيد في الضفة الغربية والقدس.