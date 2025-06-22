شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الفرنسية تدين الهجوم على كنيسة في ضواحي دمشق والان مع تفاصيل الخبر

أدانت الخارجية الفرنسية الهجوم على كنيسة في ضواحي دمشق، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.

أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية قبل قليل.

وأوضحت الداخلية السورية أن المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.