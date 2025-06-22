شكرا لقرائتكم خبر عن أمير قطر يبحث مع الرئيس الفرنسي ورئيسة وزراء إيطاليا تطورات الهجمات الأخيرة على إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، تطورات الأحداث إثر الهجمات الأخيرة على إيران من خلال استهداف منشآتها النووية، والجهود الرامية للعودة إلى الحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.



وذكرت وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن الاتصال الذي تلقاه أمير قطر من الرئيس الفرنسي، تم خلاله أيضا استعراض علاقات التعاون بين البلدين ، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي سياق متصل، بحث أمير قطر، خلال اتصال هاتفي اليوم، مع جورجيا ميلوني رئيسة وزراء إيطاليا، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الأحداث في إيران، وجهود العودة للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل القضايا العالقة.