شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية السورية: داعشي فجر نفسه في كنيسة مار إلياس بدمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقدم انتحاري يتبع لتنظيم داعش الإرهابي على الدخول إلى كنيسة القديس مار إلياس في حي الدويلعة بالعاصمة دمشق، حيث أطلق النار، ثم فجّر نفسه بواسطة سترة ناسفة، بحسب ما أعلنته وزارة الداخلية السورية قبل قليل.

واوضحت الداخلية السورية ان المعلومات الأولية تشير إلى ارتقاء عدد من المدنيين وإصابة آخرين بجروح وقد سارعت الوحدات الأمنية إلى موقع الحادث، وطوّقت المنطقة بالكامل، وبدأت الفرق المختصة بجمع الأدلة ومتابعة ملابسات الهجوم.

أكد الدفاع المدني السوري أن ارهابيا ارتكب مجزرة دامية راح ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة أولية، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بمدينة دمشق، موضحا أن فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري تعمل على نقل الجثامين للمستشفى وتأمين المكان.

فيما أكدت وسائل إعلام سورية مقتل وإصابة 35 شخصا في تفجير إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن إرهابي قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة خلال أداء بعض السوريين للصلوات.

ونشر المرصد الديمقراطي السوري اول فيديو من داخل كنيسة مار إلياس بعد تفجيرها في العاصمة السورية دمشق، الاحد، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين في التفجير الذي تم داخل الكنيسة.