شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد وأنقرة تبحثان تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم /الأحد/، مع نظيره التركي هاكان فيدان تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية.



وذكرت وزارة الخارجية العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن حسين التقى بفيدان على هامش مشاركتهما في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المنعقد في مدينة إسطنبول التركية، مضيفة أنه تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية في ضوء العدوان الإسرائيلي على إيران، والضربات الأمريكية على المنشآت النووية.

وأكد الوزيران أهمية تعزيز التعاون المشترك للحد من توسّع رقعة الصراع، وضرورة دعم المبادرات السياسية والدبلوماسية الرامية إلى احتواء الأزمة ومنع تفاقمها.



وأشار البيان إلى أن الجانبين بحثا ملف تصدير النفط العراقي عبر الأراضي التركية، حيث شدد وزير خارجية العراق على أهمية التسريع في التنسيق الفني والإداري لاستئناف ضخ النفط عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدًا استعداد العراق للتعاون الكامل في هذا الإطار، بما يعزز المصالح المشتركة.

واستعرض الوزيران ملف الإطلاقات المائية الواردة إلى العراق، حيث لفت فؤاد حسين إلى الانخفاض الملحوظ في كميات المياه القادمة من تركيا، فيما وعد هاكان فيدان بالتدخل لدى الجهات المعنية في بلاده لمتابعة هذا الملف بما يضمن مصلحة الطرفين