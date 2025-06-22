شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني السوري: 15 قتيلا وعدد من الجرحى في إحصائية أولية لتفجير دمشق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدفاع المدني السوري أن ارهابيا ارتكب مجزرة دامية راح ضحيتها أكثر من 15 قتيلاً وعدد من الجرحى في حصيلة أولية، جراء التفجير الإرهابي الذي وقع في كنيسة مار الياس في حي الدويلعة بمدينة دمشق، موضحا أن فرق الطوارئ في الدفاع المدني السوري تعمل على نقل الجثامين للمستشفى وتأمين المكان.

فيما أكدت وسائل إعلام سورية مقتل وإصابة 35 شخصا في تفجير إرهابي استهدف كنيسة مار إلياس في العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن إرهابي قام بتفجير نفسه داخل الكنيسة خلال أداء بعض السوريين للصلوات.

ونشر المرصد الديمقراطي السوري اول فيديو من داخل كنيسة مار إلياس بعد تفجيرها في العاصمة السورية دمشق، الاحد، ما أدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين في التفجير الذي تم داخل الكنيسة.