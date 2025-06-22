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ولي العهد السعودي يؤكد على ضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية

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ولي العهد السعودي يؤكد على ضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية

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القاهرة - سامية سيد - كتب أحمد عبد الرحمن

الأحد، 22 يونيو 2025 07:54 م

بحث ولي العهد السعودي، الأمير ، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداعيات استهداف واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أكد ولي العهد السعودي على ضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، كما أكد موقف المملكة الداعي لبذل الجهود كافة لضبط النفس وتجنب التصعيد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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