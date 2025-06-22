شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد السعودي يؤكد على ضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 07:54 م

بحث ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تداعيات استهداف واشنطن للمنشآت النووية الإيرانية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أكد ولي العهد السعودي على ضرورة حل جميع الخلافات بالوسائل الدبلوماسية، كما أكد موقف المملكة الداعي لبذل الجهود كافة لضبط النفس وتجنب التصعيد.