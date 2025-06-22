شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تؤكد استقرار الوضع البيئي وعدم تسجيل أي مستويات إشعاع غير طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت هيئة البيئة العمانية استقرار الوضع البيئي في السلطنة، مشيرة إلى أنها لم تُسجل حتى الآن أي مؤشرات لارتفاع مستويات الإشعاع أو حدوث أي تأثير بيئي غير طبيعي.



وأوضحت الهيئة - وفقًا لوكالة الأنباء العمانية اليوم /الأحد/ - أنّها تتابع عن كثب التطوُّرات الأخيرة المرتبطة باستهداف مواقع نووية في المنطقة، وذلك في ظل التصعيد الجاري، وما قد يترتب عليه من تداعيات بيئية عابرة للحدود.



وأكّدت أنها تعمل ضمن منظومة وطنية متكاملة، بالتنسيق مع الجهات المختصّة، لمتابعة وتحليل البيانات البيئية والإشعاعية بشكل لحظي، من خلال منظومة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر المنتشرة في مختلف محافظات السلطنة، بالإضافة إلى الربط المستمر مع المراكز الإقليمية والدولية المعنية.