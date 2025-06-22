شكرا لقرائتكم خبر عن "البيئة القطرية": لم يتم تسجيل أي مستويات إشعاعية غير طبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية، من خلال الشبكة الوطنية للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر، أنه لم يتم تسجيل أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في الهواء أو في المياه الإقليمية بدولة قطر.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم /الأحد/، أوردته وكالة الأنباء القطرية (قنا) - أن شبكة الرصد الإشعاعي والإنذار المبكر تضم محطات أرضية وبحرية موزعة في مختلف مناطق الدولة، وتعمل على رصد مستويات الإشعاع بشكل مستمر، وإصدار تنبيهات فورية عبر نظام الإنذار المبكر المرتبط بها، لضمان سرعة الاستجابة في حال حدوث أي ارتفاع غير طبيعي في الإشعاع.

وأضافت الوزارة أنها تواصل التنسيق والمتابعة مع مركز الحوادث والطوارئ التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لمواكبة أي مستجدات ذات صلة على الصعيد الإقليمي، داعية جميع المواطنين والمقيمين إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.