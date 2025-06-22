شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء الفلسطيني: ارتفاع عجز الميزان التجاري للسلع المرصودة بنسبة 35% بأبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، بأن الميزان التجاري الذي يمثل الفرق بين الصادرات والواردات، سجل ارتفاعا في قيمة العجز بنسبة 35% خلال شهرأبريل 2025 ، مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2024، حيث بلغت قيمة العجز 428 مليون دولار.



وأوضح جهاز الإحصاء، في بيان حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا"، اليوم /الأحد/ - أن الصادرات ارتفعت خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 32% مقارنة مع أبريل 2024 حيث بلغت قيمتها 135.8 مليون دولار.



وارتفعت الصادرات إلى إسرائيل خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 28% مقارنة مع شهر أبريل 2024، وشكلت الصادرات إلى إسرائيل 90% من إجمالي قيمة الصادرات لشهر أبريل 2025، كما ارتفعت الصادرات إلى باقي دول العالم بنسبة 75% مقارنة مع شهر أبريل 2024.



كما ارتفعت الواردات خلال أبريل 2025 بنسبة 34% مقارنة مع شهر أبريل 2024، حيث بلغت قيمتها 563.8 مليون دولار.

وارتفعت الواردات من إسرائيل خلال شهر أبريل 2025 بنسبة 15% مقارنة مع شهرأبريل 2024، وشكلت الواردات من إسرائيل 53% من إجمالي قيمة الواردات لشهر أبريل 2025. كما ارتفعت الواردات من باقي دول العالم بنسبة 47% مقارنة مع شهرأبريل 2024.