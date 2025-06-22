شكرا لقرائتكم خبر عن العراق تعلق الرحلات الخاصة بمطار البصرة الدولي بسبب الأوضاع بالمنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية تعليق الرحلات الخاصة بمطار البصرة الدولي؛ بسبب تداعيات الوضع الأمني بالمنطقة.



وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد "إنه تم تعليق الرحلات الجوية الخاصة بمطار البصرة الدولي، كإجراء احترازي مؤقت بسبب تداعيات الوضع الأمني في المنطقة".