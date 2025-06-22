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العراق تعلق الرحلات الخاصة بمطار البصرة الدولي بسبب الأوضاع بالمنطقة

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العراق تعلق الرحلات الخاصة بمطار البصرة الدولي بسبب الأوضاع بالمنطقة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل العراقية تعليق الرحلات الخاصة بمطار البصرة الدولي؛ بسبب تداعيات الوضع الأمني بالمنطقة.


وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي - في تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) اليوم الأحد "إنه تم تعليق الرحلات الجوية الخاصة بمطار البصرة الدولي، كإجراء احترازي مؤقت بسبب تداعيات الوضع الأمني في المنطقة".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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