شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان العربي يحذر من تداعيات التصعيد على الأمن في منطقة الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان البرلمان العربي الهجمات العسكرية الأمريكية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محذرًا من تداعيات التصعيد الجاري على الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط التي تعاني من توترات متزايدة ولا يحتمل المزيد من التصعيد.

وأكد البرلمان العربي أن القوى الفاعلة في المجتمع الدولي يجب أن تقود الجهود التي تدعو إلى الحلول الدبلوماسية لكافة الأزمات القائمة وليس العكس، مطالبًا باحترام أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي تطالب باحترام سيادة الدول وعدم الاعتداء عليها.

وحذر البرلمان العربي من أن هذه الاعتداءات لن تؤدي إلا إلى تأجيج النزاعات، وجرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والضغط للوقف الفوري لهذا التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع نحو حافة الهاوية.

ويجدد البرلمان العربي تأكيده على رفضه التام لاستخدام القوة العسكرية كوسيلة لحل النزاعات، ودعوته الدائمة للحلول السياسية والمسارات الدبلوماسية كونها السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.