شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال : تدمير قاعدتين للمليشيات الإرهابية في منطقة آدن يبال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت عملية عسكرية نفذتها القوات الصومالية عن تدمير قاعدتين تابعتين لمليشيات إرهابية كانتا تُستخدمان لتخزين الأسلحة وتجهيز السيارات المفخخة.



ووفقًا لوكالة الأنباء الصومالية، نُفذت العملية في بلدة "هُلوداغ" التابعة لمنطقة "آدن يبال" بمحافظة شبيلي الوسطى، وقد أسفرت عن تدمير كامل لإحدى القاعدتين، حيث شوهدت ألسنة اللهب تتصاعد من الموقع الذي كان يُستخدم في إعداد السيارات المفخخة.