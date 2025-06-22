شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تستضيف ختام فعاليات منتدى "الابتكار والاستثمار العربي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضافت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، ختام فعاليات النسخة الثالثة لمنتدى الابتكار والاستثمار العربي، الذي انطلق أمس السبت، بمركز إبداع مصر الرقمية (كريتيفا) بالجيزة، تحت شعار "ريادة عربية.. استثمار مستدام".



وذكر بيان صدر، اليوم، عن الجامعة العربية، أن عقد هذا المنتدى يأتي في إطار دعم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري البيني العربي المشترك ودعماً لريادة الأعمال والابتكار بالدول العربية.



وصرح السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية، بأنه تم تنظيم هذه الفعالية تحت رعاية وتنظيم جامعة الدول العربية وبالتعاون مع مؤسسة "شباب قادرون" للتنمية المستدامة ووزارتي الشباب والرياضة والصناعة والتجارة بجمهورية مصر العربية التي تُعد منصة إقليمية متكاملة تجمع بين رواد الأعمال، المستثمرين، القيادات التنفيذية، الجهات الحكومية، والخبراء بهدف دعم الابتكار والاستثمار المستدام في العالم العربي، وتعزيز التحول نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.



وأشار في ختام أعمال المنتدى إلى اهتمام الدول العربية بالابتكار وريادة الأعمال لكونه اليوم ركيزة أساسية للنمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لما له من دور مهم وأساسي لدعم الجهود المبذولة على المستوى الجماعي للتنمية المستدامة لشعوب الدول العربية وكذلك لتطوير الأداء الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في ظل الأزمات والمتغيرات الإقليمية والدولية الحالية.

ويشكل هذا المنتدى منصة استراتيجية لتفعيل دور الابتكار في التنمية، وإبراز طاقات الشباب العربي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، من خلال بناء روابط فعالة بين أصحاب الأفكار والمشاريع الواعدة، والجهات الداعمة وصنّاع القرار في مختلف القطاعات، كما يأتي هذا الحدث تأكيدًا على التزام الدول العربية بتمكين رواد الأعمال، وتحفيز الاستثمار المسؤول، وتعزيز التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات التنموية الراهنة، وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي من منظور أكثر شمولاً واستدامة.



واستعرض المنتدى خطط توفير بيئة داعمة للشباب والمشروعات الناشئة، حيث وفر للمشاركين فرصة عرض أفكارهم ومشروعاتهم الناشئة أمام كبار المستثمرين والشركات الرائدة، مما يحث فرص التشبيك، التمويل، والتوسع التجاري ويساهم في تحقيق التكامل الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للنمو في الأسواق العربية والإفريقية، كما تم تنظيم عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية وإقامة معرض للابتكار وعرض المشروعات الناشئة، وكذلك مسابقة "INNOVEST" للابتكار وريادة الأعمال وذلك لعرض المشاريع الريادية أمام لجنة تحكيم متخصصة، باعتبارها فرصة لاحتضان وتطوير المشاريع الريادة خلال هذه الفعالية.