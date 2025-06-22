شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين بقصف إسرائيلي لمناطق بغزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استُشهد 11 فلسطينيا وأصيب آخرون، اليوم الأحد، في قصف الاحتلال وإطلاقه النار على المواطنين جنوب قطاع غزة ووسطه و حي التفاح بمدينة غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت النار على المواطنين قرب مركز مساعدات شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد 6 فلسطينيين، مضيفة أن شهيدين ارتقيا في استهداف الاحتلال منزلا لعائلة قرب أبراج عين جالوت جنوب مخيم النصيرات وسط القطاع، كما استُشهد طفل وأصيبت امرأة جراء استهداف طائرات الاحتلال المسير منزلا في منطقة مخيم 2 بالنصيرات وسط القطاع.



وفي سياق متصل.. استُشهد مواطنان أحدهما طفل، اليوم، في قصف الاحتلال منزلين في حي التفاح بمدينة غزة. وأفادت "وفا"، بأن طائرة مسيرة للاحتلال قصفت منزلين يعودان لعائلة في حي التفاح.