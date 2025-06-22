شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعليقا على الضربة الأمريكية لإيران: ستؤدى لدوامة لا تنتهى من العنف والان مع تفاصيل الخبر

أصدرت جامعة الدول العربية بيانا، اليوم الأحد، أكدت فيه متابعتها بقلق بالغ التطورات الجارية عقب الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة لإيران، مُعربة عن ادانتها لأية أعمال عسكرية تنتهك سيادة الدول.

وتشدد الأمانة العامة للجامعة على أن التصعيد الحالي لن يؤدي سوى إلي دوامة لا تنتهي من العنف المستمر، وبما يُرتب تداعيات سلبية على الجميع.

وتناشد الجامعة العربية جميع الأطراف الامتناع عن الانجرار إلى دوامة التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية كسبيل وحيد لمعالجة كل القضايا محل الخلاف.