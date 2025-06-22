شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب التطورات الإقليمية.. البحرين تفعّل العمل عن بعد بنسبة 70% والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت البحرين، اليوم الأحد، تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70% بالوزارات والأجهزة الحكومية بسبب الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة. وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).

وقال جهاز الخدمة المدنية، إنه تقرر في ظل الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة تفعيل العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية عن بعد بنسبة 70% ما عدا في القطاعات التي يتطلب عملها الحضور الشخصي، أو التي لديها إجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ، وبما تقتضيه السلامة العامة".

وأشارت إلى دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.

يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طائرات أمريكية هاجمت منشآت نووية في إيران.

ومن جانبها، قالت المملكة العربية السعودية إنهاتتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث في الجمهورية الإسلامية الإيرانية المتمثلة في استهداف المنشآت النووية الإيرانية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية.

وإذ تؤكد المملكة على المضامين الواردة في بيانها الصادر فى 13 يونيو الجارى ، التي أكدت فيه إدانتها واستنكارها لانتهاك سيادة إيران، لتعرب عن ضرورة بذل كافة الجهود لضبط النفس والتهدئة وتجنب التصعيد.

كما دعت المجتمع الدولي إلى مضاعفة الجهود في هذه الظروف بالغة الحساسية للوصول إلى حلٍ سياسي يكفل إنهاء الأزمة بما يؤدي إلى فتح صفحة جديدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.