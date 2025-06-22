الخليج اليوم .. البحرين تفعّل العمل عن بعد بنسبة 70% بسبب التطورات الإقليمية

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت البحرين اليوم الأحد تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70% بالوزارات والأجهزة الحكومية بسبب الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة.

وقال جهاز الخدمة المدنية، في بيان صحفي اليوم أوردته وكالة أنباء البحرين (بنا): "تقرر في ظل الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة تفعيل العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية عن بعد بنسبة 70% ما عدا في القطاعات التي يتطلب عملها الحضور الشخصي، أو التي لديها إجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ، وبما تقتضيه السلامة العامة".

وأشارت إلى دخول هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم وحتى إشعارٍ آخر.

يأتي هذا بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن طائرات أمريكية هاجمت منشآت نووية في إيران.