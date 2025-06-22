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الخليج اليوم .. "مجلس التعاون الخليجي" يؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية

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الخليج اليوم .. "مجلس التعاون الخليجي" يؤكد عدم رصد أي مؤشرات إشعاعية غير طبيعية

الرياض - كتب موسى القحطاني -  

 

أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون، أنه ومن خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ، التابع لها، وفي ظل ما شهدته المنطقة من أحداث اليوم، عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول مجلس التعاون حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية لا تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيا.

كما تفيد الأمانة العامة بأنه، وبالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء، ستتم متابعة الحالة وتطوراتها بشكل مستمر عبر منظومات الرصد والإنذار المبكر، على أن تنشر التقارير الصادرة عنها بصورة مستمرة فور ورودها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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