الخليج اليوم .. قرقاش: ثقتنا مطلقة في حكمة قيادتنا وعلى رأسها محمد بن زايد في توجيه الدفة ببصيرة وثبات

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أكد معالي الدكتور أنور محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أنه في ظل هذه الظروف الإقليمية الاستثنائية، ثقتنا مطلقة في حكمة قيادتنا وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، في توجيه الدفة ببصيرة وثبات.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "في ظل هذه الظروف الإقليمية الاستثنائية، ثقتنا مطلقة في حكمة قيادتنا وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، حفظه الله، في توجيه الدفة ببصيرة وثبات".

وأضاف معالي الدكتور أنور محمد قرقاش "ستظل الإمارات صوت العقل، وركيزة للسلام والاستقرار والازدهار".