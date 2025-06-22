شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تسير رحلة جوية لإعادة مواطنيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت حكومة المملكة المتحدة، اليوم الأحد، عزمها تسيير رحلة جوية لإعادة المواطنين البريطانيين وأفراد عائلاتهم من إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، أوائل الأسبوع المقبل، وذلك حسبما أفادت وزارة الخارجية البريطانية.



وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية- في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- أنه سيتم في الوقت الحالي تسيير رحلة واحدة فقط، وسيتم النظر في تنظيم رحلات أخرى، وفقا للوضع الأمني وطلبات المواطنين.



وأعدت الحكومة البريطانية نموذجا للمواطنين البريطانيين العالقين في إسرائيل والأراضي المحتلة؛ لتسجيل رغباتهم في السفر على متن رحلة جوية.



بدوره.. قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، إن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليا مرحلة حرجة ومتقلبة، مؤكدا أن سلامة المواطنين البريطانيين في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة تقع على رأس أولويات السلطات البريطانية، ولذلك تنظم حكومة المملكة المتحدة رحلات جوية لمساعدة الراغبين في المغادرة والعودة إلى بلادهم.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن الولايات المتحدة نفذت هجوما على ثلاثة مواقع نووية إيرانية هي "فوردو" و"نطنز" و"أصفهان".