شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعرب عن قلقها البالغ لتطورات الأحداث في إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الكويت عن قلقها البالغ لتطورات الأحداث في إيران، داعية لوقف فوري لكل أوجه التصعيد، وقالت الكويت إنها تتابع بقلق بالغ تطورات الأحداث المتعاقبة التي تشهدها إيران، لاسيما تلك الأخيرة التي شملت استهدافا لعدد من المنشآت النووية في تطور خطير يُهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.



ووفقا لبيان لوزارة الخارجية الكويتية، اليوم /الأحد/، جددت الكويت التأكيد على ما جاء في بيانها الصادر بتاريخ 13 يونيو 2025، الذي أدان الاعتداء على السيادة الإيرانية وانتهاك القوانين والمواثيق الدولية، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن للاضطلاع بمسئولياتهما نحو وقف تلك الانتهاكات بما يحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، وعلى ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسئولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.



ودعت الكويت إلى الوقف التام والفوري لكل أوجه التصعيد والأعمال العسكرية، وإلى تحكيم لغة الحوار وضبط النفس ومضاعفة الجهود الهادفة لإيجاد حلول سياسية من شأنها تحقيق أمن واستقرار المنطقة.



في سياق متصل، وصلت إلى الكويت اليوم الدفعة الثانية من الرحلات الجوية لإجلاء المواطنين الكويتيين العالقين في إيران ضمن خطة الإجلاء التي تنفذها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية عبر جمهورية تركمانستان.