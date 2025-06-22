شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين: تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70% بالوزارات والأجهزة الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

ذكرت وكالة أنباء البحرين، أنه تم تفعيل العمل عن بعد بنسبة 70% بالوزارات والأجهزة الحكومية في ظل الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع، وذلك وفق تقارير إعلامية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن إنَّ الولايات المتحدة نفذت هجمات على منشآت نووية إيرانية، والهدف تدمير قدرة طهران على تخصيب اليورانيوم ووقف التهديد النووي.

وأضاف "ترامب"، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، اليوم الأحد، أنَّ المنشآت النووية الإيرانية "دُمّرت بالكامل"، وأنَّ هناك أهدافًا في إيران لم يتم مهاجمتها.

وأكد الرئيس الأمريكي أنَّ أي هجمات مستقبلية ستكون أكبر بكثير ما لم يتم تحقيق السلام، مشيرًا إلى أن "أمام إيران إما السلام أو مأساة".