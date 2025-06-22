شكرا لقرائتكم خبر عن الحرس الوطنى الكويتى: لم نرصد أى ارتفاع فى معدلات الإشعاع في أجواء ومياه البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفاد الحرس الوطني الكويتي، بأن مستويات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية مستقرة.



وأوضح الحرس الوطني الكويتي- في بيان، لمديرية التوجيه المعنوي، اليوم الأحد، أن مركز الشيخ سالم العلي للدفاع الكيماوي والرصد الإشعاعي لم يرصد أي ارتفاع في معدلات الإشعاع في الأجواء والمياه الكويتية، وأن الحالة طبيعية.



يأتي هذا الإيضاح من جانب الحرس الوطني الكويتي على خلفية الهجوم الذي نفذه الجيش الأمريكي على ثلاثة مواقع نووية إيرانية (فوردو، ونطنز، وأصفهان).