شكرا لقرائتكم خبر عن شهداء وإصابات بقصف الاحتلال الإسرائيلى وسط وجنوب قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 يونيو 2025 09:13 ص

استشهد وأصيب عدد من المواطنين، فجر اليوم الأحد، بقصف الاحتلال وسط وجنوب قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، استهدفت طائرة مسيرة للاحتلال شقة سكنية في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لاستشهاد رجل وزوجته.

وأضافت أن الطائرات استهدفت خيمة نازحين في منطقة الحساينة غرب مخيم النصيرات ما أدى لاستشهاد وإصابة عدد من المواطنين.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال قصفت خيمة تؤوي نازحين في مخيم الريان بمواصي خان يونس جنوب القطاع، ما أدى لاستشهاد مواطنين اثنين وإصابة آخرين.

وأصيب عدد من المواطنين بنيران الاحتلال في منطقة أصداء شمال خان يونس.