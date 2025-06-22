شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يواصل اقتحام نزلة الشيخ زيد فى جنين ويستولى على 3 منازل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحام قرية نزلة الشيخ زيد في جنين، لليوم السادس على التوالي.



وأفادت مصادر فلسطينية -وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- بأن قوات الاحتلال استولت على ثلاثة منازل في القرية وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد أن أرغمت أصحابها على مغادرتها، فيما واصل الجنود تفتيش المنازل واستجواب أهلها، وكذلك تفتيش المركبات.



وأضافت أن قوات الاحتلال تطلق قنابل الصوت والغاز السام في شوارع القرية مع استمرار إغلاق المحال التجارية وصيدلية القرية ومركزها الطبي، كما تواصل الاعتداء على المواطنين.



وفي السياق، أصيب فتى وشاب فلسطيني، بعد اعتداء جنود الاحتلال عليهما بالضرب في بلدة عتيل، شمال طولكرم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طواقمها في طولكرم تعاملت مع إصابتين في عتيل جراء الاعتداء بالضرب من جيش الاحتلال، ونقلتهما إلى المستشفى.



وواصلت قوات الاحتلال عدوانها على عتيل لليوم الثاني على التوالي، حيث داهمت منازل في مختلف أحياء البلدة، وخربت محتوياتها وأرهبت سكانها، كما استولت على عدد منها وحولتها إلى ثكنات عسكرية بعد إجبار أصحابها على مغادرتها، فيما انتشرت فرق مشاة بكثافة داخل أحياء البلدة.