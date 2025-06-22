شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 8 فلسطينيين جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات وسط غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصيب 8 فلسطينيين، /السبت/، جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمنتظري المساعدات على شارع صلاح الدين جنوب منطقة وادي غزة، وسط القطاع.



وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن المصابين نقلوا إلى مستشفى العودة في النصيرات.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أكدت أن حصيلة من وصل إلى المستشفيات من شهداء منتظري المساعدات الغذائية 450 شهيدا وأكثر من 3466 إصابة منذ البدء بالعمل بمراكز توزيع المساعدات.



وفي الضفة، أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليه في جنين.

وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال اعتدوا بالضرب المبرح على شاب في مدينة جنين، نقل على إثره إلى مستشفى جنين الحكومي.

وكانت قوة من جنود الاحتلال قد اقتحمت منطقة دوار السينما بمدينة جنين، في وقت سابق من مساء اليوم، وأطلقت الرصاص الحي، ومنعت مركبات المواطنين من الوصول إلى وسط المدينة.